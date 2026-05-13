“令和最強のコンプラ女”としてSNSで話題を集めるタレントの天羽希純が12日、自身のXを更新し、「閲覧注意」の過激なオフショットを投稿した。【写真】「閲覧注意」“鼻血＆あざ”だらけの天羽希純DMMのショートドラマ『外道の歌 Re:venge Short』に出演しており、「閲覧注意」と投稿したオフショットでは、下着姿で鼻血（血のり）を流したあざ（メイク）だらけの様子を見ることができる。一見、プライベートで大けがをした