ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）が１３日に放送され、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）の引退会見を速報した。番組ではＴＢＳ系列のＪＮＮが坂本に行った独占インタビューの内容を紹介した。坂本はお相手について「割と私ががちゃがちゃしているんですけど、家の中でも騒がしく走り回っているみたいな感じでも、それを冷静に