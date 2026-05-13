無免許運転で追突事故を起こしそのまま逃走したなどとして、タイ国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、タイ国籍の解体工、セイチャオ・クライソン容疑者は2024年7月、千葉県松戸市の路上で、無免許で軽トラックを運転した上、渋滞で前の車に追突して運転手の男性に軽傷を負わせ、そのまま逃走したひき逃げなどの疑いがもたれています。事件当時、在留資格のない「不法滞在」の状態で、現場に軽トラックを残し徒歩で逃走し