ウソの儲け話で阿蘇市の男性から現金750万円をだまし取った疑いで福岡市の男が再逮捕されました。男は4月、同じ男性から200万円をだまし取った疑いでも逮捕されていて、被害総額は数千万円に上るとみられています。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、福岡市の会社役員、濱田剛容疑者49歳です。警察によりますと濱田容疑者は去年2月中旬から3月下旬にかけて、阿蘇市の87歳の男性に対し「旅館を建てるための土地を売却することになった