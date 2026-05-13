MBS/TBS系『プレバト!!』（毎週木曜後7：00）に出演する俳人・夏井いつき氏が13日に自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告しながら、“病気説”を否定した。【写真】シックな黒の着物姿も美しい！69歳の誕生日を報告した夏井いつき氏夏井氏は「昨日、ラジオ局の廊下で出会った人に『ご病気だったと聞きましたが・・』と言われた。が、『それは、全くのガセネタです！』と明るく完全否定してきた」と報告し、「最近、色ん