日本サッカー協会の審判委員会は１３日、都内でメディア対象の「レフェリーブリーフィング」を行い、Ｊリーグの判定事象に関するフィードバックを行った。××××４月２５日に行われた明治安田Ｊ１百年構想リーグ・浦和―横浜ＦＭの一戦における後半４１分の接触プレーについて、審判委員会は「（浦和の）ＰＫというジャッジをすべきだった」と結論づけた。ＶＡＲの介入が行われ、オンフィールドレビ