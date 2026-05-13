超早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に向けて結成された「九州サザンフェニックス」の宮崎ロケ動画が公開され、オープニングから思わぬ“指名理由”が飛び出した。長崎県出身で熱血漢として知られる深浦康市監督（54）から、京都府出身の西田拓也六段（34）へ突然のイメージ告白。その意外すぎる内容に、西田六段がタジタジになる一幕があった。【映像】こんな表情見たことない!? 西田六段の弾ける笑顔