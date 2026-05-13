お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が12日深夜放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）に出演。ユーチューバーのヒカル「タモリ全く面白くない」発言を巡り私見を述べた。番組では太田の幼少期からのテレビ遍歴を説明。TBS系「時間ですよ」に出演していた堺正章に憧れていたと切り出し、日本テレビ系「金曜10時！うさわさのチャンネル！！」（73年〜79年）に出演していたタモリに言及。「そこに颯爽とデビュー