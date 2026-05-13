世界初の実用化となるiPS細胞を使ったパーキンソン病の患者向けの再生医療製品について、公的医療保険の適用が承認されました。iPS細胞とは、神経や筋肉など様々な細胞に変化できる万能細胞で、「住友ファーマ」が開発した「アムシェプリ」は、手足の震えなどが起きるパーキンソン病の患者の脳内に細胞を移植し、症状の改善を図ります。10時からの厚労省の協議会では「アムシェプリ」の価格を患者一人あたりおよそ5530万円とする案