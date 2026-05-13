俳優、声優の佐藤貴史（51）が13日、自身のXを更新。自身が出演するEテレの教育エンターテイメント番組「みいつけた！」で共演するサバンナ高橋茂雄（50）が出演継続の方向となったことについて、思いをつづった。同番組では高橋が、いすの形をした主人公キャラクター、コッシー役の声として定着。佐藤は、サボテンの形をした大人キャラ「サボさん」役を演じている。高橋をめぐっては、「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）