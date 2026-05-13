LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は5月13日、電動ワークチェア 「LiberNovo」（リベルノヴォ）新製品として、フラッグシップの「LiberNovo Omni Pro」や新シリーズの「LiberNovo Maxis - Airflow」など3製品を発表した。同日から2026年6月17日10時59分まで先行予約を開始する。最上位のLiberNovo Omni Pro、低価格化したLiberNovo Omni SELiberNovo Omniは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれ