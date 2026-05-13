【モデルプレス＝2026/05/13】元乃木坂46で女優の松村沙友理が13日、都内で行われた「auでんち」PR発表会に、お笑い芸人の横澤夏子とともに出席。出産の“お祝いムービー”をくれた元乃木坂46のメンバーを明かした。【写真】33歳元乃木坂、第1子出産で“ママの顔”に◆松村沙友理、“お祝いムービー”くれた元乃木坂メンバー明かす出産のとき特に印象に残っているお祝いメッセージあるかとの質問が出ると、松村は「そうですね、乃