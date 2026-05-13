洪水対応演習 高松サンポート合同庁舎(高松市サンポート) 梅雨や台風など雨が増える時期を前に、四国地方整備局が13日、高松市で洪水対応の演習を行いました。 災害時の情報伝達体制を強化しようと、四国地方整備局が毎年開催しています。四国4県や電力会社など17の機関が参加しました。 大型で強い台風が四国に接近し、高知県の仁淀川の水位が上昇したという想定です。 5月29日から水防法と気