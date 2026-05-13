倉敷市提供 岡山県倉敷市は12日、倉敷市児島唐琴町にある観光休憩所「王子が岳レストハウス」を2026年6月末で閉館することを明らかにしました。 倉敷市によりますと、「王子が岳レストハウス」は1967年に完成しました。老朽化のため建て替える予定で、倉敷市の2026年度の一般会計当初予算に解体工事費の5100万円を計上しています。 2027年度に新築工事に入り、2028年度にリニューアルオープンする予定です。