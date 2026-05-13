13日の東北地方は昼頃から大気の状態が不安定になり、所々でカミナリ雲が発達中です。福島県須賀川市長沼では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、5月としては最も多い1時間雨量を観測しました。明日14日にかけても東北南部を中心に局地的な強い雨や雷雨に注意が必要です。雨雲が発達中東北地方は13日昼頃から宮城・福島県を中心に雨雲やカミナリ雲が点々と沸いています。福島県須賀川市長沼では午後1時35分までの1時間に32.5ミリ