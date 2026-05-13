中国地方は明日14日(木)にかけて急な強い雨や落雷、突風など、天気の急変に注意が必要です。その後、来週のはじめにかけては晴れて、強い日差しが照り付けるでしょう。最高気温は30℃前後になるため、万全な熱中症対策が必要です。また、朝晩と昼間の気温差がかなり大きいため、体調管理にお気をつけください。今日13日(水)から明日14日(木)は天気の急変に注意中国地方は14日にかけて大体晴れるものの、上空5500m付近にマイナス15