作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが亡くなったことが13日、公式サイトで発表されました。数々の名曲を生み出した大野さんの経歴を振り返ります。所属する制作プロダクションによると、大野さんは2026年5月4日に老衰のため、84歳で亡くなりました。葬儀・告別式は近親者のみで既に執り行われ、後日お別れの会などを予定しているということです。■アニメ、映画、ドラマ、CM…数多くの名曲を手がける大野さんは1941年生まれ、