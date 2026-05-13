◇プロボクシングWBO女子世界スーパーフライ級タイトルマッチ晝田瑞希（三迫）＜10回戦＞マイ・ソリマン（オーストラリア）（2026年5月23日エジプト・ギザ）WBO女子世界スーパーフライ級王者・晝田瑞希（30＝三迫）が13日、強化合宿を行う米ロサンゼルスからオンラインで会見し、23日（日本時間24日）にエジプト・ギザで行われる7度目の防衛戦へ「このチャンスをものにしたい」と力強く意気込んだ。「ギザの栄光」と銘