経済産業省が13日発表した11日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は169円40銭だった。大型連休だった前週は発表がなく、4月27日時点と比べると30銭下がった。値下がりは4月6日時点の調査以来約1カ月ぶり。軽油は20銭値下がりし158円80銭。灯油は18リットル（一般的なタンク1個分）当たり4円下がり、2521円だった。政府は補助金を支給し、ガソリン価格を170円程度に抑えている。14〜20日の補助金額は