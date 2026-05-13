◇ナ・リーグドジャース2―6ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に敗れ、4連敗となった。先発の山本由伸投手（27）は6回1/3を投げ、メジャーでは自身初となる3本塁打を浴びるなど6安打を許し、今季ワーストの5失点で3敗目を喫した。デーブ・ロバーツ監督（53）は試合後の会見でエースの投球内容について収穫と課題を口にした。課題の初回を乗り切った。