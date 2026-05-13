市販薬と成分などがほぼ同じ「OTC類似薬」について、患者に追加負担を求めることなどを盛り込んだ法案が、参議院で審議入りしました。13日午前の参院本会議には高市総理大臣が出席し、4月に衆院を通過した健康保険法などの改正案の質疑が行われました。高市総理は、「人口減少、少子高齢化が進む中、社会保障制度を次世代に引き継いでいくためには不断の改革努力が必要です。本法案を通じて、将来にわたって国民の皆様が安心して医