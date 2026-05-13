「尊すぎるよ〜！！」…そんなコメントとともに投稿された動画が、SNSで注目を集めています。【写真】寝込んだ息子さんの手をなめる猫さん投稿したのは、Instagramユーザーの飼い主「小判つる姫あさひ」さん（@koban0726turuhime1129）。高熱で寝込んだわが子に寄り添う猫の姿が、多くの人の心をつかみました。高熱で倒れた息子さんに、そっと近づいた小鼓ちゃん話題のシーンが撮影されたのは、小学4年生の息子さん（9歳）が体調を