「←保険証の顔写真、今の顔→。本人確認突破できないだろ」【写真】二度見必至の嘘みたいな「ビフォー」…別犬では！！？？？笑そんなコメントとともに投稿された1枚の比較写真が、大きな話題を呼んでいます。写っているのは、すくすくと成長し、まるで別犬のような見た目になった「そる」くんのビフォーアフター姿です。1枚目、保険証に使用したのは生後2カ月のころの写真。つぶらな瞳に、垂れた耳、マズルまわりと胸元はうっす