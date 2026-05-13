先のゴールデンウィーク期間中、中国の主要オンライン旅行会社（OTA）の統計によりますと、四川省成都市のインバウンド人気は中国第5位となり、北上広（北京市・上海市・広州市）や深セン市などの一線都市に次ぐ結果となりました。昨年以降、成都のインバウンド人気は着実に高まっており、特に若年層の注目を集め、「1日成都人になる」が話題となっています。旅行大手・携程（トリップドットコム）のデータによりますと、成都を訪