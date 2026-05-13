HYBEとGeffen Recordsのタッグによる新グループ SAINT SATINE（セイント・サティーン）が誕生。デジタルシングルアルバム『World Scout: The Final Piece - Finale』を5月12日にリリースした。 （関連：【画像あり】新グローバルガールグループ SAINT SATINE、メンバーソロアーティスト写真） SAINT SATINEは、エミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、咲来（SA