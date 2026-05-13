HYBE × Geffen Recordsによるグローバル・タレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の最終話（#12）が、5月12日午後8時よりABEMAにて無料放送された。 （関連：【画像あり】「SAINT SATINE」としてデビューする4人） 本番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、ユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手