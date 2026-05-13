ドイツの古豪ブレーメンに所属する長田澪（ドイツ名：ミオ・バックハウス）は、移籍市場での評価が高まっているようだ。ドイツ人の父、日本人の母を持つ22歳は、正GKとしてここまでリーグ戦31試合に出場。好守を連発し、ブンデスリーガ残留に大きく寄与した。日本代表入りも期待されている守護神に、ドイツの強豪レバークーゼンも関心を持っているようだ。『Bulinews』は「レバークーゼンは、ブライトンなどとのGKミオ・バッ