「ドジャース２−６ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後会見で１３日（日本時間１４日）に先発する大谷翔平投手について「明日は打たない」と投手専念になることを明言した。大谷はこの日、初回の第１打席で右前打を放ち、三回の第２打席で左中間へ待望の７号ソロを放った。九回の第５打席はアラエズの好守にはばまれたが、フォーシームをタイミングばっちりで引っ張り込むなど