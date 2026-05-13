元ＳＫＥ４８で、第３子を妊娠し、現在８カ月の石田安奈（２９）が、出産後は、産後ケアホテルや深夜シッターを利用する考えを明かした。インスタグラムのストーリーズで「産後、上の子２人のお世話もある為、産後ケアホテルは、産後１カ月後にいく。（産後すぐは産後ハイになってるのと疲れがどっと出るのが１ケ月後と３ケ月後なんだよね）」「睡眠確保の為、３人目は深夜シッターさん来てもらいます。（助産師訪問なども活用