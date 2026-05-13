フリーで活躍する女子プロレスの“太陽神”Ｓａｒｅｅｅ（３０）が首の治療のため、約１カ月休養して大会を欠場すると１３日、マネジメント会社が発表した。「医師の診断を受けた結果、ドクターストップがかかり、今後のキャリアを最優先に考え、治療に専念する判断をいたしました。試合を楽しみにしてくださっていた皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。引き続き、Ｓａｒｅｅｅへの応