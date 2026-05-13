Googleは2026年5月12日、Android向けの新たなセキュリティおよびプライバシー機能を発表しました。発表内容の中心は、銀行を装うなりすまし電話への対策、盗難端末の保護、スパイウェア調査を支援する「侵入ログ」、位置情報や連絡先へのアクセス制御の強化です。Googleは、AIによる検出機能とOSレベルの保護を組み合わせ、詐欺や盗難、標的型攻撃への対策を強化すると説明しています。Android Show: New Android Security and Pri