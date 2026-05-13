「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が12日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。母へのプレゼントを明かし、驚かせた。MCの猫のササキ（霜降り明星・粗品）が「この間、母の日でしたがお母さんに何かプレゼントとかしたことありますか？」と聞かれた、あのちゃんは「プレゼントはしたことあります」と告白。「この間、あげるつもりなかったけど、60万円のティファニーのネックレス