「ドジャース２−６ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は今季ワーストの５失点を喫して七回途中で降板。３敗目を喫した。試合後には「よりピッチングの基本を大切に取り組みたいと思います」と語った。メジャー移籍後ワーストとなる１試合３被弾。いずれも２死から下位打線に浴びたソロ本塁打３発だった。「８番、９番に打たれた本塁打だったので。もっと意識して投球すれば結果は違っていたか