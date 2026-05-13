「ルパン三世」シリーズの音楽の生みの親で、映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが４日午前６時８分、老衰のため死去した。スポーツ報知では、２０２２年にモンキー・パンチさん原作の「ルパン三世」がアニメ化５０周年を迎えた際、アニメの２ｎｄシリーズ（１９７７〜８０年）から４０年以上にわたって音楽を手がけた大野さんへのインタビューを実施。ルパンミ