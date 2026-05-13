◆ファーム・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が、勝ち越し適時打を放った。「４番・三塁」で先発出場。１―１の４回無死三塁の第２打席で右腕・藤浪に対し、カウント０―２から低めの変化球に食らい付き、しぶとく左前へ。「昨日は無死満塁の場面で貢献できなかったので、執念で打つことができました」とコメントした。２回先頭の第