Ｊ１清水は１３日、アウェー岡山戦（１７日）に向け、三保グラウンドで調整を行った。この日、２４歳の誕生日を迎えたＭＦ弓場将輝が、新たな決意を口にした。５連戦の過密日程を終え、２日間のオフ明けとなったこの日。弓場は、５連戦の第２戦となった長崎戦（４月２９日、１●２）で今季初先発を果たすと、続く京都戦（５月２日、２〇１）でもスタメン出場。「自分の中でもＪ１でもやれるなという自信につながった。最後の２