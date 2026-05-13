◆米大リーグドジャース２―６ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が先発登板する１３日（日本時間１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦で、打線には入らず投手に専念することになった。１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦後にロバーツ監督が明言した。大谷は、この日のジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でフル出場。初回先頭の１打席目に