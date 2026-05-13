◆パ・リーグソフトバンク―西武（みずほペイペイ）ＤｅＮＡからソフトバンクにトレードで加入した山本祐大捕手が１３日、練習前の円陣で「右も左も分かりませんが、よろしくお願いします」などとナインにあいさつ。直後に後見人？としてＤｅＮＡ時代の同僚の上茶谷大河が前に進み出て、「野球への情熱は人１倍、いや２倍、８倍、それ以上。間違いなくチームの力になると自信を持って迎え入れました」などとＧＭ気分で語り、笑