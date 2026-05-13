◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）幕下・麒麟龍（二所ノ関）が初白星。同・出羽大海（出羽海）に立ち合いで胸から当たるともろ差しになった。そのまま前に出て寄り切った。１勝１敗とし、「胸から当たれば２本入ると思っていた。以前戦った経験が生きた」と胸を張った。今場所は自己最高位の幕下２３枚目。「初日は意識しすぎた」と、十両がいる中で支度部屋での準備運動から緊張しっぱなしだったという。横綱・