ＮＰＢは１３日に、阪神・佐藤輝明内野手（２７）の３、４月度「大樹生命月間ＭＶＰ」セ・打者部門の受賞が決定したことを発表。会見に臨んだ虎の背番号８は「しっかり結果が出せた。いろいろな方にサポートして頂いたおかげです」と語った。当該月間中は２７試合に出場し打率３割７分６厘、７本塁打、２５打点、ＯＰＳ１・１８７と際立って優秀な打撃成績をマーク。虎の主砲の名に恥じぬ打棒で猛虎のオフェンスを牽引した。