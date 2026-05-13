５月９日の京都新聞杯・Ｇ２で２着だったベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、引き続き北村友一騎手で日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）に向かう。１３日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。同馬は２０年の有馬記念など、Ｇ１を４勝したクロノジェネシスの初子。京都新聞杯で２着に入り、賞金を加算したことでダービー出走圏内に入った。前走後は在厩で調整