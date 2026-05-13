パイレーツの怪物右腕、ポール・スキーンズ投手（２３）が１２日（日本時間１３日）、本拠地ピッツバーグでのロッキーズ戦に先発登板。８回無失点、１０奪三振の快投で６勝目を挙げ、防御率は２点台を切って「１・９８」となった。２０２４年に新人王、昨年は投手最高の栄誉であるサイ・ヤング賞を獲得。この日、降板するまでに許した走者も散発の２安打と死球による３人だけで、まるで寄せつけない圧巻投球だった。そんな中、