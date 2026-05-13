体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねたＮＨＫ杯（１４〜１７日、東京体育館）に向けた会見が５月１３日、大会会場で行われ、４月の全日本個人総合選手権を初制覇した１５歳の新星、西山実沙（なんばク）は、「全日本からコンディションを落とさないように練習してきました。どの種目も０・１まで拾えるように細かいところ