塩分の多い焼肉のたれ。高血圧だと、何かと敬遠しがちですよね。でも、うまみねぎ塩だれなら、1人分塩分0.9gでも満足感たっぷり。レモンの香りもさわやかで、焼肉のおいしさをしっかり楽しめます。シャキシャキ野菜と一緒に包んで食べれば、食感も楽しく、食べごたえも十分。この食べ方、きっとハマります！減塩のコツ● 肉に下味はつけない。● ねぎ塩だれをのせて食べるので、舌にダイレクトに味を感じられる。● 塩分排出効