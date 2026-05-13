写真家で映画監督の蜷川実花さん（53）が、13日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2016年に他界した父で演出家・蜷川幸雄さん（享年80）との思い出を語った。父・幸雄さんについて、司会の黒柳徹子は「灰皿が飛んでくる怖い演出家っていうイメージが強いんですけど、家ではどんな方でした？」と質問。実花さんは「とくに怖いことはあんまりなくて、やっぱり凄く教えがしっかりしていて」と振り