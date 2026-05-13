千葉ロッテマリーンズは7月19、20日に行われる福岡ソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）を対象に「BLACKSUMMERユニホーム」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着1万5000枚で販売すると発表した。今年のBLACKSUMMERユニホームは、「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトとしている。ボディ全体はBLACKSUMMERシリーズのキーカラーであるブラックをベースに、静か