お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が12日深夜放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）に出演。少年時代にタレント堺正章（79）に憧れていたと明かした。「欽ちゃんに行く前にまちゃあきがいるの」と前置きした上で「堺さん、『時間ですよ』（TBS系）っていう番組でコントみたいなのやってて。堺さんはボイラーマンで。そこに樹木希林さんと（浅田）美代子ちゃんと即興コントみたいなのをドラマの中でやってて