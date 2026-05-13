落語家の立川雲水（56）が13日、Xを更新。カルビーが中東情勢悪化によるナフサの調達不安定化を受け、スナック菓子「ポテトチップス」などのうち主力14商品の包装を、5月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表したことを受け、往年の懐かしいCMになぞらえて、高市早苗首相を皮肉った。雲水は、藤谷美和子が「あしからず」で大人気となった1977年の「ポテトチップス」のCMの動画を添付した上で、「白黒パッケージになってもカル