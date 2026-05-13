日本サッカー協会(JFA)審判委員会は13日、都内でメディア向けレフェリーブリーフィングを開催して2026-27競技規則の改正点を説明した。同規則は北中米ワールドカップのほか、今月31日に行われる日本代表対アイスランド戦でも採用される。今回は「試合の価値を高め、サッカー競技のイメージを高める」ため、以下の改正が行われる。■制限時間付き交代の実施手順新競技規則からは交代に時間制限が設定される。第4審判員などが