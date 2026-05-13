日本ゼオンは急伸。この日昼ごろ発表した２６年３月期連結決算は、売上高が４１１９億６６００万円（前の期比２．１％減）、営業利益が３６３億７７００万円（同２４．１％増）だった。従来予想（売上高４０７５億円、営業利益３１０億円）から上振れして着地しており、これが好感されているようだ。 合成ゴムをはじめ化成品を手掛ける主力のエラストマー素材事業部門で採算性の重視と生産・販売のグローバル展